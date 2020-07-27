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Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственную за Украину

Понедельник, 27 июля 2020, 09:04
Макрон завершил формирование правительства и заменил ответственную за Украину
Клеман Бон. Фото ЕП

Во Франции огласили список государственных секретарей, после чего стал известен окончательный состав нового правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Фамилии министров и заместителей министров были озвучены еще 20 дней назад, но список 12 новых госсекретарей стал известен только вчера.

Для Украины в первую очередь интересен госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы: на этом посту вместо Амели де Моншален теперь работает 37-летний Клеман Бон.

Эта должность предусматривает большое влияние на формирование европейской политики президента, от переговоров по Brexit до реформы еврозоны. В частности, госсекретарь ответственен и за политику в отношении Украины.

Бон никогда не занимал государственные должности, но уже работал во власти в бытность советником по бюджету бывшего премьер-министра социалистов Жана-Марка Эро, прежде чем присоединиться к команде Эммануэла Макрона в Министерстве экономики.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и его правительство подали в отставку 3 июля перед ожидаемой сменой правительства президентом Эммануэлем Макроном.

После этого президент назначил премьером Жан Кастекса, а Эдуара Филиппа снова избрали мэром Гавра, где он уже занимал эту должность в 2010-2017 годах.

Темы: Франциякоронавирус
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