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В Індії заявили про обнадійливі результати випробувань вакцини від COVID-19

Понеділок, 27 липня 2020, 09:10

Перші результати випробувань вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 "Коваксин" на людях в Індії показують обнадійливі результати, заявили в Індії.

Джерело: Times of India, Associated Press  

Деталі: Доктор Савіта Верма, яка очолює групу дослідників цієї вакцини, повідомила, що перша частина першої фази випробувань "Коваксину" на людях завершилася 25 липня в Інституті післядипломної освіти медичних наук, Рохтак, і її результати обнадійливі.

Випробування "Коваксину" на людях стартували в Рохтаку 17 липня: трьом добровольцям того дня ввели вакцину. Загалом на першій фазі вакцину ввели 50 особам.

У суботу, 25 липня, під час другої частини першої фази вакцину ввели шістьом людям.

Пряма мова Верми: "Перша частина випробування на вакцину (Коваксин) була завершена. Вакцину вводили 50 людям по всій Індії, результати були обнадійливими. Шістьом людям вакцинували в суботу в рамках другої частини фази 1".

Довідка: "Коваксин" є серед майже двох десятків препаратів, які проходять випробування на людсях по всьому світу.

Теми: коронавірусCovid-2019


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