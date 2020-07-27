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В Индии заявили об обнадеживающих результатах испытаний вакцины от COVID-19

Понедельник, 27 июля 2020, 09:10
В Индии заявили об обнадеживающих результатах испытаний вакцины от COVID-19

Первые результаты испытаний вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 "Коваксин" на людях показывают обнадеживающие результаты, заявили в Индии.

Источник: Times of IndiaAssociated Press  

Детали: Доктор Савита Верма, которая возглавляет группу исследователей этой вакцины, сообщила, что первая часть первой фазы испытаний "Коваксину" на людях завершилась 25 июля в Институте последипломного образования медицинских наук, Рохтак, и ее результаты обнадеживающие.

Испытания "Коваксина" на людях стартовали в Рохтаке 17 июля: трем добровольцам в тот день ввели вакцину. Всего на первой фазе вакцину ввели 50 людям.

В субботу, 25 июля, во время второй части первой фазы вакцину ввели шести людям.

Прямая речь Вермы: "Первая часть испытания вакцины (Коваксин) была завершена. Вакцину вводили 50 людям по всей Индии, результаты были обнадеживающими. Шесть человек вакцинировали в субботу в рамках второй части фазы 1".

Справка: "Коваксин" – один из почти двух десятков препаратов, которые проходят испытания на людях по всему миру.

Темы: коронавирусCovid-2019медицинанаукаИндия
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