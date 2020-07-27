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Коронавірус в Україні: 807 нових випадків, "ситуація достатньо напружена"

Понеділок, 27 липня 2020, 09:21

За останню добу, 26 липня, нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зафіксовано  807, тоді як одужали лише 315 осіб, а померли 11 хворих.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, "Коронавірус у регіонах" у Telegram

Деталі: "За минулу добу захворіли 807 осіб, із 65 дітей та 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 161 особу. За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 315 пацієнтів.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 65 656 осіб. Із них 4 661 дитина та 8 380 медичних працівників. Загалом одужали 36 122 людини, а летальних випадків 1 616.

За попередню добу загалом було здійснено 10 779 тестів, із них 7 064 методом ПЛР та 3 715 методом ІФА".

Найбільше нових випадків за останню добу – у Львівській області (120), в Івано-Франківській області (96), у Рівненській області (78) та в місті Київ (70).

Пряма мова Степанова: "Незважаючи на те, що всі дослідження були зроблені на вихідні, у неділю менша кількість людей звертається до лікарів, – у нас все рівно дуже висока кількість захворюваних, 807 осіб. Тобто ситуація є, на наше переконання, достатньо напруженою.

Подумайте про своє здоров’я, про здоров’я і життя своїх близьких. Особливо якщо вашим близьким більше 65 років або вони мають супутні захворювання – такі, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання або хронічні захворювання легень, інші.

Користуйтеся масками, дотримуйтеся дистанції у 1,5 метри, користуйтеся атнтисептиками".

Інші подробиці: Загалом зафіксовано 116 783 підозр на коронавірус (+901 за добу).

По регіонах ситуація така:

Вінницька область — 2 589  (+40)

Волинська область — 3 616 (+66)

Дніпропетровська область — 1 330 (+1)

Донецька область — 850 (0)

Житомирська область — 1 723 (+14)

Закарпатська область — 4 874 (+33)

Запорізька область — 750 (+16)

Івано-Франківська область — 4 121 (+96)

Кіровоградська область — 695 (+2)

м. Київ — 7 690 (+70)

Київська область — 3 548 (+45)

Львівська область — 8 952 (+120)

Луганська область — 120 (0)

Миколаївська область — 559 (+13)

Одеська область — 2 960 (+53)

Полтавська область — 394 (0)

Рівненська область — 5 701 (+78)

Сумська область — 445 (+15)

Тернопільська область — 2 773 (+48)

Харківська область — 3 431 (+50)

Херсонська область — 220 (+1)

Хмельницька область — 1 059 (0)

Чернівецька область — 5 634 (+42)

Черкаська область — 902 (+5)

Чернігівська область — 720 (+9)



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