Коронавірус в Україні: 807 нових випадків, "ситуація достатньо напружена"
За останню добу, 26 липня, нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зафіксовано 807, тоді як одужали лише 315 осіб, а померли 11 хворих.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, "Коронавірус у регіонах" у Telegram
Деталі: "За минулу добу захворіли 807 осіб, із 65 дітей та 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 161 особу. За останню добу в Україні зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому одужало 315 пацієнтів.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 65 656 осіб. Із них 4 661 дитина та 8 380 медичних працівників. Загалом одужали 36 122 людини, а летальних випадків 1 616.
За попередню добу загалом було здійснено 10 779 тестів, із них 7 064 методом ПЛР та 3 715 методом ІФА".
Найбільше нових випадків за останню добу – у Львівській області (120), в Івано-Франківській області (96), у Рівненській області (78) та в місті Київ (70).
Пряма мова Степанова: "Незважаючи на те, що всі дослідження були зроблені на вихідні, у неділю менша кількість людей звертається до лікарів, – у нас все рівно дуже висока кількість захворюваних, 807 осіб. Тобто ситуація є, на наше переконання, достатньо напруженою.
Подумайте про своє здоров’я, про здоров’я і життя своїх близьких. Особливо якщо вашим близьким більше 65 років або вони мають супутні захворювання – такі, як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання або хронічні захворювання легень, інші.
Користуйтеся масками, дотримуйтеся дистанції у 1,5 метри, користуйтеся атнтисептиками".
Інші подробиці: Загалом зафіксовано 116 783 підозр на коронавірус (+901 за добу).
По регіонах ситуація така:
Вінницька область — 2 589 (+40)
Волинська область — 3 616 (+66)
Дніпропетровська область — 1 330 (+1)
Донецька область — 850 (0)
Житомирська область — 1 723 (+14)
Закарпатська область — 4 874 (+33)
Запорізька область — 750 (+16)
Івано-Франківська область — 4 121 (+96)
Кіровоградська область — 695 (+2)
м. Київ — 7 690 (+70)
Київська область — 3 548 (+45)
Львівська область — 8 952 (+120)
Луганська область — 120 (0)
Миколаївська область — 559 (+13)
Одеська область — 2 960 (+53)
Полтавська область — 394 (0)
Рівненська область — 5 701 (+78)
Сумська область — 445 (+15)
Тернопільська область — 2 773 (+48)
Харківська область — 3 431 (+50)
Херсонська область — 220 (+1)
Хмельницька область — 1 059 (0)
Чернівецька область — 5 634 (+42)
Черкаська область — 902 (+5)
Чернігівська область — 720 (+9)