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Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"

Понедельник, 27 июля 2020, 09:21

За последние сутки, 26 июля, новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано 807, тогда как выздоровели лишь 315 человек, а умерли 11 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, "Коронавирус в регионах" в Telegram

Детали: За прошедшие сутки заболели 807 человек, из 65 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 161 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок и 8 380 медицинских работников. В общем выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев 1 616.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 10 779 тестов, из них 7 064 методом ПЦР и 3 715 методом ИФА".

Больше всего новых случаев за последние сутки – во Львовской области (120), в Ивано-Франковской области (96), в Ровенской области (78) и в городе Киев (70).

Прямая речь Степанова: "Несмотря на то, что все исследования были сделаны на выходные, в воскресенье меньше людей обращается к врачам, – у нас все равно очень высокое количество заболеваний, 807 человек. То есть ситуация, по нашему убеждению, достаточно напряженная.

Подумайте о своем здоровье, о здоровье и жизни своих близких. Особенно если вашим близким более 65 лет или они имеют сопутствующие заболевания – такие, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или хронические заболевания легких, прочее.

Пользуйтесь масками, соблюдайте дистанцию ​​в 1,5 метра, пользуйтесь атнтисептиками".

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