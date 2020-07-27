Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, "ситуация достаточно напряженная"

Понедельник, 27 июля 2020, 09:21
Коронавирус в Украине: 807 новых случаев, ситуация достаточно напряженная

За последние сутки, 26 июля, новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано 807, тогда как выздоровели лишь 315 человек, а умерли 11 больных.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, "Коронавирус в регионах" в Telegram

Детали: За прошедшие сутки заболели 807 человек, из них 65 детей и 43 медицинских работника. Были госпитализированы 161 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок и 8 380 медицинских работников. В общем выздоровели 36 122 человека, а летальных случаев 1 616.

За минувшие сутки в целом было осуществлено 10 779 тестов, из них 7 064 методом ПЦР и 3 715 методом ИФА".

Больше всего новых случаев за последние сутки – во Львовской области (120), в Ивано-Франковской области (96), в Ровенской области (78) и в городе Киев (70).

Прямая речь Степанова: "Несмотря на то, что все исследования были сделаны на выходные, в воскресенье меньше людей обращается к врачам, – у нас все равно очень высокое количество заболеваний, 807 человек. То есть ситуация, по нашему убеждению, достаточно напряженная.

Подумайте о своем здоровье, о здоровье и жизни своих близких. Особенно если вашим близким более 65 лет или они имеют сопутствующие заболевания – такие, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания или хронические заболевания легких, прочее.

Пользуйтесь масками, соблюдайте дистанцию ​​в 1,5 метра, пользуйтесь атнтисептиками".

Другие подробности: По данным СНБО, сейчас активно больны коронавирусом 27 918 человек.

В целом зафиксировано 116 783 подозрений на коронавирус (+901 сутки).

 
УП

По регионам ситуация такова:

Винницкая область – 2 589 (+40)

Волынская область – 3 616 (+66)

Днепропетровская область – 1 330 (1)

Донецкая область – 850 (0)

Житомирская область – 1 723 (+14)

Закарпатская область – 4 874 (+33)

Запорожская область - 750 (+16)

Ивано-Франковская область – 4 121 (+96)

Кировоградская область – 695 (+2)

м. Киев – 7 690 (+70)

Киевская область – 3 548 (45)

Львовская область – 8 952 (+120)

Луганская область – 120 (0)

Николаевская область – 559 (+13)

Одесская область – 2 960 (+53)

Полтавская область – 394 (0)

Ровенская область – 5 701 (+78)

Сумская область – 445 (15)

Тернопольская область – 2 773 (+48)

Харьковская область – 3 431 (50)

Херсонская область – 220 (+1)

Хмельницкая область – 1 059 (0)

Черновицкая область – 5 634 (+42)

Черкасская область – 902 (+5)

Черниговская область – 720 (+9).

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: