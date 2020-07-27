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За крісло президента із Зеленським міг би боротися не Порошенко

Понеділок, 27 липня 2020, 10:42
фото: Ельдар Сарахман УП

Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, то 30% українців проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського, його конкурентом у другому турі міг би стати нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко або ж п’ятий президент Петро Порошенко.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Президентський рейтинг очолює Зеленський, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 30,2% серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За Юрія Бойка (ОПЗЖ) проголосували б 14,4%, Петра Порошенка ("Євросолідарність") – 13,7%, Юлію Тимошенко (ВО "Батьківщина") – 9,1%".

Деталі: Ще 5,8% проголосували б за Ігоря Смешка ("Сила і честь), 3,9% - за Олега Ляшка ("Радикальна партія"), 3,1% - Володимира Гройсмана ("Українська стратегія"), 3,0% - Анатолія Гриценка ("Громадянська позиція").

Рейтинг інших кандидатів не більше 3%, ще близько 13% не визначилися. 

 

Зеленський також очолює рейтинг, йому довіряють 41% респондентів, а не довіряють – 53%. 

Крім того, 27% опитаних довіряють Гройсману, водночас 63% - йому не довіряють, Бойку довіряють – 23%, не довіряють - 57%, меру Києва Віталію Кличку – 22% і 67% відповідно, спікеру ВР Дмитру Разумкову – 21% і 46% (ще 23% - його не знають), Тимошенко – 20% і 74%, Порошенку – 19% і 76%.

Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють лише 11%, чверть не знають його і більше половини - йому не довіряють. 

Також респондентів запитували, чи довіряють вони колишньому заступнику голови АП часів Януковича юристу Андрію Портнову, 11% відповіли, що довіряють, але 41% - його не знають і ще 42% - не довіряють йому.

 

Діяльністю Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені, роботою Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють.

Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їх діяльністю, а майже по 80% - не задоволені.

 

Опитування проводилося 15-20 липня 2020 року серед населення України віком від 18 років у всіх областях країни, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Було опитано 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоопитуванняпрезидентрейтинг


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