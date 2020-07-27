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За кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко

Понедельник, 27 июля 2020, 10:42
За кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко
фото: Ельдар Сарахман УП

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то 30% украинцев проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского, его конкурентом во втором туре мог бы стать нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко или пятый президент Петр Порошенко.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг"

Дословно: "Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За Юрия Бойко (ОПЗЖ) проголосовали бы 14,4%, Петра Порошенко ("Евросолидарность") - 13,7%, Юлию Тимошенко (ВО"Батькивщина") - 9,1%".

Детали: Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко ("Сила и честь), 3,9% - за Олега Ляшко ("Радикальная партия"), 3,1% - Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия"), 3, 0% - Анатолия Гриценко ("Гражданская позиция").

Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились.

 

Зеленский также возглавляет рейтинг доверия, ему доверяют 41% респондентов, а не доверяют - 53%.

Кроме того, 27% опрошенных доверяют Гройсману одновременно 63% - ему не доверяют, Бойко доверяют - 23%, не доверяют - 57%, мэру Киева Виталию Кличко - 22% и 67% соответственно, спикеру ВР Дмитрию Разумкову - 21% и 46 % (еще 23% - его не знают), Тимошенко - 20% и 74%, Порошенко - 19% и 76%.

Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют.

Также респондентов спрашивали, доверяют ли они бывшему заместителю главы АП при Януковиче юристу Андрею Портнову, 11% ответили, что доверяют, но 41% - его не знают и еще 42% - не доверяют ему.

 

Деятельностью Зеленского довольны 36%, а 56% - не удовлетворены, работой Разумкова довольны 24%, и 55% - не удовлетворены. Работу Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют.

Деятельность Верховной Рады и правительства одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти 80% - не удовлетворены.

 

Опрос проводился 15-20 июля 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом личного формализованного интервью (face-to-face). Было опрошено 2000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПорошенкоопроспрезидентрейтинг
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