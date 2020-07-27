ДСНС попереджає про сильні дощі та грози в частині України
Понеділок, 27 липня 2020, 11:16
У більшості районів України у понеділок, 27 липня, очікується надзвичайна пожежна небезпека, а також грози, вітер та дощі.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: У західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
Також рятувальники зазначають, що протягом дня у більшості південних, центральних, Харківській, Донецькій, Сумській та Хмельницькій областях триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Українська правда