ДСНС попереджає про сильні дощі та грози в частині України

У більшості районів України у понеділок, 27 липня, очікується надзвичайна пожежна небезпека, а також грози, вітер та дощі.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: У західних, Житомирській областях та у південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Також рятувальники зазначають, що протягом дня у більшості південних, центральних, Харківській, Донецькій, Сумській та Хмельницькій областях триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.