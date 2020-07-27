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ГСЧС предупреждает о сильных дождях и грозы в части Украины

Понедельник, 27 июля 2020, 11:16

В большинстве районов Украины в понедельник, 27 июля, ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а также грозы, ветер и дожди.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: В западных, Житомирской областях и в южной части страны грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м / с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Также спасатели отмечают, что в течение дня в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода


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