Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГСЧС предупреждает о сильных дождях и грозы в части Украины

Понедельник, 27 июля 2020, 11:16
ГСЧС предупреждает о сильных дождях и грозы в части Украины

В большинстве районов Украины в понедельник, 27 июля, ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а также грозы, ветер и дожди.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: В западных, Житомирской областях и в южной части страны грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м / с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Также спасатели отмечают, что в течение дня в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
Все новости...
Реклама: