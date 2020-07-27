Зеленський повернув Раді закон щодо кандидатського резерву держслужбовців

Президент Володимир Зеленський повернув до Ради закон "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" з власними пропозиціями.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зеленський підтримує відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби. Водночас президент наголошує на необхідності дотримання одного з принципів держслужби, визначеного законом "Про державну службу", – принципу стабільності, зокрема й у роботі державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії "А", та вважає за необхідне забезпечити для них гарантовану законом незалежність від змін політичного керівництва держави та державних органів".

Деталі: Тому він пропонує скасувати положення, якими встановлено, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця з посади з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади протягом чотирьох місяців з дня призначення прем’єра або міністра.

Зеленський також вважає нагальним посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Також пропонується, якщо керівництво вважає, що людина не відповідає посаді або ухвалене рішення про переведення її на інше вакантне місце, на цю посаду оголошується конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину, встановленого урядом через коронавірус.

Довідково: Зміни до закону №3491 парламент ухвалив 3 липня.

Ним запроваджується інститут "кандидатського резерву" на державній службі шляхом створення бази кандидатського резерву, перебування кандидата в якому виключає необхідність подання ним на новий конкурс інформації та документів.

Кандидат посаду в держслужбі може сам використовувати базу кандидатського резерву, щоб підібрати посади, на які оголошено конкурс.