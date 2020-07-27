Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соціологи порівняли довіру до Зеленського, Порошенка й Януковича на перших порах

Понеділок, 27 липня 2020, 12:03
Соціологи порівняли довіру до Зеленського, Порошенка й Януковича на перших порах

Довіра до шостого президента України Володимира Зеленського довше переважала недовіру виборців, ніж було в його попередників Петра Порошенка та Віктора Януковича.

Джерело: дані соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Як видно з інфографіки соціологів, недовіра до Зеленського майже зрівнялася з рівнем довіри у червні 2020 року, а домінувати почала у липні.

 

Тобто цілий рік чинний президент мав більше довіри у виборців, ніж недовіри, і лише на 14-му місяці роботи пішов перекіс: 53% опитаних у середині липня не довіряють йому, а 41% довіряє.

У Порошенка перелам стався через 7 місяців каденції – у січні 2015 року, а вже у лютому недовірливих стало більше: 50% супроти 43% тих, хто довіряв п’ятому президенту.

Янукович мав більше довіри насилу півроку: вступивши на посаду у лютому 2010 року, він уже у серпні того ж року мав 49% недовіри і 39% довіри респондентів.

Довідка: Останні дані групи "Рейтинг" ґрунтуються на дослідженні, проведеному 15-20 липня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму й Донбасу. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуванняЗеленськийПорошенкоЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
соціологія
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: