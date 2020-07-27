Соціологи порівняли довіру до Зеленського, Порошенка й Януковича на перших порах

Довіра до шостого президента України Володимира Зеленського довше переважала недовіру виборців, ніж було в його попередників Петра Порошенка та Віктора Януковича.

Джерело: дані соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Як видно з інфографіки соціологів, недовіра до Зеленського майже зрівнялася з рівнем довіри у червні 2020 року, а домінувати почала у липні.

Тобто цілий рік чинний президент мав більше довіри у виборців, ніж недовіри, і лише на 14-му місяці роботи пішов перекіс: 53% опитаних у середині липня не довіряють йому, а 41% довіряє.

У Порошенка перелам стався через 7 місяців каденції – у січні 2015 року, а вже у лютому недовірливих стало більше: 50% супроти 43% тих, хто довіряв п’ятому президенту.

Янукович мав більше довіри насилу півроку: вступивши на посаду у лютому 2010 року, він уже у серпні того ж року мав 49% недовіри і 39% довіри респондентів.

Довідка: Останні дані групи "Рейтинг" ґрунтуються на дослідженні, проведеному 15-20 липня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім окупованих територій Криму й Донбасу. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.