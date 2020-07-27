Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора Києва.

Джерело: повідомлення прокуратури Києва 27 липня

Пряма мова Венедіктової: "Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства".

Деталі: Генпрокурор відзначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи.

Олег Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Довідка прокуратури: Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.

Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора м. Києва.

Від УП: Олега Купера було люстровано, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що люстрація його була безпідставною, а причетність до узурпації влади Віктором Януковичем – не встановлена.

ЗМІ повідомляли про спільний бізнес дружин Олега Кіпера та Сергія Кізя, колишнього заступника генпрокурора Юрія Луценка. Журналісти "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).