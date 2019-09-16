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Два люстровані прокурори повернули посади через суд

Понеділок, 16 вересня 2019, 19:11
Два люстровані прокурори повернули посади через суд

Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступнику прокурора Харківщини Дмитру Кавуну та старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу.

Джерело: рішення Окружного адмінсуду у справах про поновлення на посаді Кавуна і Кіпера

Деталі: Суд задовольнив позови 11 вересня. 

Пояснив рішення тим, що люстрація посадовців була безпідставною, а їхня причетність до узурпації влади президентом-утікачем Віктором Януковичем не встановлена.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру виключити обох з реєстру люстрованих осіб Міністерства Юстиції.

Судді Окружного адмінсуду також зобов’язали Генпрокуратуру виплатити за вимушений прогул Кавуну 951 тисячу гривень, Кіперу – 805 тисяч гривень.

Що було раніше: 29 серпня і 5 вересня суд повернувся до розгляду справ про поновлення на посадах Кіпера і Кавуна.

Судді відклали розгляд цих справ восени 2014 року.

 
Дмитро Кавун
 
Олег Кіпер

2 вересня в МВС повідомили, що призначили Кавуна "радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах)". Сфера його діяльності - координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області.

Нагадаємо:

  • Олег Кіпер – екс-заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.
  • У липні журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомляли, що заступник генпрокурора Сергій Кізь їздить на BMW X5 2010 року, власником якої є Олег Кіпер.
  • Кавун був заступником прокурора Харківської області протягом 2012-2014 років.
  • Голова Офісу президента Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону.
  • Між першим і другом туром виборів президента журналісти програми "Схеми" повідомляли, що 13 березня Богдан зустрічався з тодішнім головою Конституційного Суду Станіславом Шевчуком. У той час КС розглядав конституційність закону "Про очищення влади".
  • Сам Богдан вважає, що "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

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Українська правда

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Теми: ОАСКпрокуратуралюстрація
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