Два люстровані прокурори повернули посади через суд

Окружний адміністративний суд Києва повернув посади заступнику прокурора Харківщини Дмитру Кавуну та старшому прокурору Головного управління нагляду Олегу Кіперу.

Джерело: рішення Окружного адмінсуду у справах про поновлення на посаді Кавуна і Кіпера

Деталі: Суд задовольнив позови 11 вересня.

Пояснив рішення тим, що люстрація посадовців була безпідставною, а їхня причетність до узурпації влади президентом-утікачем Віктором Януковичем не встановлена.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру виключити обох з реєстру люстрованих осіб Міністерства Юстиції.

Судді Окружного адмінсуду також зобов’язали Генпрокуратуру виплатити за вимушений прогул Кавуну 951 тисячу гривень, Кіперу – 805 тисяч гривень.

Цьому передувало звільнення Кіпера й Кавуна 23 та 24 жовтня 2014 року.

Розгляд справи про поновлення Кавуна зупинили 22 лютого 2015 року і почали її розглядати знову 5 вересня 2019 року.

Дмитро Кавун

Так само з Кіпером: зупинили розгляд у грудні 2014 року, відновили справу цьогоріч 29 серпня.

Олег Кіпер

2 вересня в МВС повідомили, що призначили Кавуна "радником міністра внутрішніх справ (на громадських засадах)". Сфера його діяльності - координація роботи підрозділів міністерства в Харківській області.

Нагадаємо:

Олег Кіпер – екс-заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.

У липні журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомляли, що заступник генпрокурора Сергій Кізь їздить на BMW X5 2010 року, власником якої є Олег Кіпер.

Кавун був заступником прокурора Харківської області протягом 2012-2014 років.

Голова Офісу президента Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону.

Між першим і другом туром виборів президента журналісти програми "Схеми" повідомляли, що 13 березня Богдан зустрічався з тодішнім головою Конституційного Суду Станіславом Шевчуком. У той час КС розглядав конституційність закону "Про очищення влади".

Сам Богдан вважає, що "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.

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