Литва збирається повернути "масковий режим" через зростання кількості заражень

Литва може повернути "масковий режим" у приміщеннях через зростання кількості заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Урядовий координаційний комітет Литви з реагування на пандемію коронавірусу пропонує знову зробити обов'язковим носіння маски у всіх громадських приміщеннях – як магазини, громадський транспорт тощо – у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень.

Така вимога вже діяла в країні під час "першої хвилі" і була скасована 17 червня.

"Це не буде рекомендацією, тому що ми спостерігаємо зростання кількості захворювань. Потрібні рішучі кроки, тому що якщо зараз не зробити нічого – кількість нових заражень може зрости настільки, знову постане питання про те, щоб зачиняти підприємства – чого ми точно не будемо робити. Економіка має жити, робочі місця повинні бути збережені, тому треба навчитися жити із заходами безпеки", - коментує в.о. охорони здоров’я Ельвінас Янкевічус.

Попередньо оголошено, що вимога почне діяти у четвер. Якою буде санкція за порушення, поки не повідомляють.

Вчора у Литві зареєстрували 11 нових хворих на коронавірус. Останнім часом цей показник вже неодноразово перевищував позначку "10", тоді як з середини червня до середини липня зазвичай становив кілька нових хворих за добу.

З початку епідемії у Литві зареєстрували вже більше 2 тисяч випадків захворювання. Населення країни – близько 2,8 млн осіб.