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Литва собирается вернуть "масочный режим" из-за роста количества заражений

Понедельник, 27 июля 2020, 15:10

Литва может вернуть "масочный режим" в помещениях из-за роста количества заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Правительственный координационный комитет Литвы по реагированию на пандемию коронавируса предлагает снова сделать обязательным ношение маски во всех общественных помещениях - как магазины, общественный транспорт и т.д. - в связи с ростом количества новых заражений.

Такое требование уже действовалj в стране во время "первой волны" и былj отмененj 17 июня.

"Это не будет рекомендацией, потому что мы наблюдаем рост количества заболеваний. Нужны решительные шаги, потому что если сейчас не сделать ничего - количество новых заражений может вырасти настолько, что снова встанет вопрос о том, чтобы закрывать предприятия - чего мы точно не будем делать. Экономика должна жить, рабочие места должны быть сохранены, поэтому нужно научиться жить с мерами безопасности ", - комментирует и.о. министра здравоохранения Ельвинас Янкевичус.

Предварительно объявлено, что требование начнет действовать в четверг. Какой будет санкция за нарушение, пока не сообщается.

Вчера в Литве зарегистрировали 11 новых больных коронавирусом. В последнее время этот показатель уже неоднократно превышал отметку "10", тогда как с середины июня до середины июля обычно составлял несколько новых больных за сутки.

С начала эпидемии в Литве зарегистрировали уже более 2 тысяч случаев заболевания. Население страны - около 2,8 млн человек.

Темы: Литвакарантин
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