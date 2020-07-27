У Росії заявили, що не планують повертатися до G7

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прагне повертатися до G7, так як повністю задоволена ефективністю формату "великої двадцятки".

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Росія не прагне приєднатися до "сімки". Більш того, в Росії неодноразово говорили про те, що ми дуже задоволені своєю ефективністю роботи в рамках таких форматів як "велика двадцятка", яка краще відповідає сучасним економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі".

Деталі: Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін "жодного разу не виступав з жодною ініціативою, зверненням або з якимись діями з тим, щоб Росія знову приєдналася до роботи "сімки".

Він додав, що під час існування групи планувалося провести черговий саміт в Сочі, але учасники відмовилися від приїзду в Росію і з тих пір Путін жодного разу не ініціював якесь відновлення.

Про це Пєсков заявив, коментуючи висловлювання глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, який заявив, що не бачить можливості відновлення G8 за участю Росії в зв'язку із ситуацією на сході України і анексією Криму.

Що передувало: Наприкінці травня президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року і хоче запросити на саміт ще чотири країни: Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

До складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.