Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заявили, що не планують повертатися до G7

Понеділок, 27 липня 2020, 16:24
У Росії заявили, що не планують повертатися до G7

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не прагне повертатися до G7, так як повністю задоволена ефективністю формату "великої двадцятки".

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "Росія не прагне приєднатися до "сімки". Більш того, в Росії неодноразово говорили про те, що ми дуже задоволені своєю ефективністю роботи в рамках таких форматів як "велика двадцятка", яка краще відповідає сучасним економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі".

Деталі: Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін "жодного разу не виступав з жодною ініціативою, зверненням або з якимись діями з тим, щоб Росія знову приєдналася до роботи "сімки".

Він додав, що під час існування групи планувалося провести черговий саміт в Сочі, але учасники відмовилися від приїзду в Росію і з тих пір Путін жодного разу не ініціював якесь відновлення.

Про це Пєсков заявив, коментуючи висловлювання глави МЗС Німеччини Гайко Мааса, який заявив, що не бачить можливості відновлення G8 за участю Росії в зв'язку із ситуацією на сході України і анексією Криму.

Що передувало: Наприкінці травня президент США Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року і хоче запросити на саміт ще чотири країни: Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

До складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Росія
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: