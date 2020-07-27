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В России заявили, что не планируют возвращаться к G7

Понедельник, 27 июля 2020, 16:24
В России заявили, что не планируют возвращаться к G7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремиться присоединиться к G7, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "большой двадцатки".

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Россия не стремится присоединиться к "семерке". Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "большая двадцатка", которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире".

Детали: Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин "ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки".

Он добавил, что во время существования группы планировалось провести очередной саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Россию и с тех пор Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание.

Об этом Песков заявил, комментируя высказывание главы МИД Германии Хайко Мааса, который заявил, что не видит возможности восстановления G8 с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины и аннексией Крыма.

Что предшествовало: В конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что он откладывает саммит G7 по крайней мере до сентября 2020 года и хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.

Темы: РосcияG7
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