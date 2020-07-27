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Четверо комунальників загинули у колекторі, отруївшись газами

Понеділок, 27 липня 2020, 16:28
Четверо комунальників загинули у колекторі, отруївшись газами

У Харкові від отруйних газів у каналізаційному колекторі загинули чотири працівники КП "Харківкомуночиствод", з яких 3 чоловіка та 1 жінка.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Деталі: 27 липня о 14:21 на проспекті Гагаріна 354 Основ'янського району Харкова, на території ілового поля, робітники спустилися у випускний колодязь під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, вони пішли до ілового колодязя без засобів захисту.

Рятувальники, застосовуючи спеціальні засоби захисту органів дихання, спустилися до ілового колодязя та підняли тіла загиблих працівників на поверхню.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії за фактом загибелі людей.

Теми: Харків
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