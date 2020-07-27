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Четверо коммунальщиков погибли в коллекторе, отравившись газами

Понедельник, 27 июля 2020, 16:28

В Харькове от ядовитых газов в канализационном коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод", из которых 3 мужчины и 1 женщина.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Детали: 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина 354 Основянского района Харькова, на территории илового поля, рабочие спустились в выпускной колодец во время проведения дренажных работ. По предварительным данным, они пошли в иловый колодец без средств защиты.

Спасатели, используя специальные средства защиты органов дыхания, спустились в иловый колодец и подняли тела погибших работников на поверхность.

Правоохранительные органы проводят следственные действия по факту гибели людей.

Темы: Харьков


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