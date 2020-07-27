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У радника Трампа з нацбезпеки підтвердили коронавірус – ЗМІ

Понеділок, 27 липня 2020, 17:11

У радника президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберта О'Браєна підтвердили коронавірус. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені зі станом здоров’я О'Браєна. 

Цю новину також повідомило видання Politiсo з посиланням на чиновника американської адміністрації.

Один зі співрозмовників зазначив, що О'Браєн був відсутній на роботі з кінця минулого тижня. 

О'Браєн заразився коронавірусом після сімейної події і самоізолювався вдома, в той самий час продовжуючи працювати у Раді національної безпеки та  виконуючи більшу частину своєї роботи по телефону. 

Співробітники відділу комунікацій Білого дому наразі не прокоментували цю інформацію. 

О'Браєн став найвищим посадовцем адміністрації Трампа, який підхопив коронавірус. Не відомо, скільки особистих контактів він нещодавно мав з президентом. 

Людей з оточення президента США регулярно тестують на коронавірус. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вважає носіння захисної маски проявом патріотизму, хоча раніше висміював свого опонента на виборах Джо Байдена за носіння маски.

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