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У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус – СМИ

Понедельник, 27 июля 2020, 17:11

В советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с состоянием здоровья О'Брайена.

Эту новость также сообщило издание Politiсo со ссылкой на чиновника американской администрации.

Один из собеседников отметил, что О'Брайен отсутствовал на работе с конца прошлой недели.

О'Брайен заразился коронавирусом после семейной события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.

Сотрудники отдела коммуникаций Белого дома пока не прокомментировали эту информацию.

О'Брайен стал самым высоким должностным лицом администрации Трампа, подхватившим коронавирус. Неизвестно, сколько личных контактов он за последнее время имел с президентом.

Людей из окружения президента США регулярно тестируют на коронавирус.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма, хотя высмеивал своего оппонента на выборах Джо Байдена за ношение маски.



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