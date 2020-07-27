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Білий дім оцінив ризики для Трампа через COVID-19 у його топ-радника

Понеділок, 27 липня 2020, 18:17

У Білому домі офіційно підтвердили, що радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заразився коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

У заяві Білого дому йдеться, що в О'Браєна "легкі симптоми", і він працює віддалено з "безпечного місця".

"Немає ризику впливу (вірусу — ЄП) на президента або віцепрезидента. Робота Ради національної безпеки триває безперервно", - заявили у Білому домі.

О'Браєн зазвичай працює в офісі в західному крилі Білого дому, за декілька кроків від Овального кабінету. Не відомо, коли він останній раз спілкувався з Трампом. Відомо, що він приєднався до президента під час його поїздки до Флориди 10 липня.

Як повідомлялося, О'Браєн був відсутній на роботі з кінця минулого тижня. Він заразився коронавірусом після сімейної події і самоізолювався вдома, в той самий час продовжуючи працювати у Раді національної безпеки та  виконуючи більшу частину своєї роботи телефоном. 

О'Браєн став найвищим посадовцем адміністрації Трампа, який підхопив коронавірус. 

Теми: Трампкоронавірус
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