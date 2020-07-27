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Белый дом оценил риски для Трампа из-за COVID-19 у его советника

Понедельник, 27 июля 2020, 18:17

В Белом доме официально подтвердили, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

В заявлении Белого дома говорится, что у О'Брайена "легкие симптомы", и он работает удаленно из "безопасного места".

"Нет риска воздействия (вируса. - ЕП) на президента или вице-президента. Работа Совета национальной безопасности продолжается непрерывно", - заявили в Белом доме.

О'Брайен обычно работает в офисе в западном крыле Белого дома, в нескольких шагах от Овального кабинета. Неизвестно, когда он последний раз общался с Трампом. Известно, что он присоединился к президенту во время его поездки во Флориду 10 июля.

Как сообщалось, О'Брайен отсутствовал на работе с конца прошлой недели. Он заразился коронавируса после семейной события и самоизолировался дома, в то же время продолжая работать в Совете национальной безопасности и выполняя большую часть своей работы по телефону.

О'Брайен стал самым высоким должностным администрации Трампа, который подхватил коронавирус.

Темы: Трампкоронавирус
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