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Підбили підсумки Sea Breeze: 26 кораблів, 19 літаків і приблизно 2000 вояків

Понеділок, 27 липня 2020, 18:48

Українсько-американські навчання із залученням багатонаціонального контингенту Sea Breeze-2020 завершилися.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники зазначають, що корабельно-катерний склад Морської охорони Державної прикордонної служби за тиждень навчань пройшов майже 4 тисячі морських миль, взяв участь у 185 навчаннях та тренуваннях, відпрацював 26 артилерійських стрільб, провів півтора десятка навчальних тренувальних операцій, "врятувавши" 18 людей, які умовно потерпали за бортом. 

Військові відпрацювали протиповітряну оборону, у 10 випадках – імітації авіаударів по тактичних групах в морі. 8 разів імітувалася атака малих швидкісних цілей, відпрацьовувалось маневрування, протидиверсійна оборона корабля.

Ізмаїльський загін Морської охорони не тільки відпрацював план навчань вперше, як самостійний підрозділ, а ще й провів унікальні для навчань Sea Breeze артилерійські стрільби з носової установки "плавучого танка" – корабля Морської охорони проекту "Шмель" – в рамках ведення бою з надводною ціллю.

 

Зазначається, що підготовка та висадка оглядових груп на судно порушник зазнала найбільших обмежень в карантинних умовах проведення навчань. Але штаб навчань знайшов вихід – відпрацювання даного елементу здійснювалося в межах однієї національної групи.

Так, оглядові групи кораблів Морської охорони висаджувались разом із побратимами з ВМС ЗС України на судно забезпечення українського флоту із беззаперечним дотриманням норм індивідуального противірусного захисту.

Традиційно по завершенню навчань Sea Breeze всі екіпажі-учасники отримали пам’ятні відзнаки

За словами командувача 6-м флотом США віце-адмірала Джина Блека, присутність професіоналів з восьми країн, 26 кораблів, 19 літаків і близько 2000 військових під час Sea Breeze, дійсно є переконливою демонстрацією готовності і рішучості військових.

Пряма мова: "Я впевнений, що "Sea Breeze – 2020" покращив можливості всіх елементів, котрі брали участь; вони продемонстрували нашу прихильність територіальному суверенітету України і зміцнили згуртованість, єдність в Чорноморському регіоні".

Українська правда
Теми: арміяПрикордонна служба


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