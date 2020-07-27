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Подвели итоги Sea Breeze: 26 кораблей, 19 самолетов и примерно 2000 воинов

Понедельник, 27 июля 2020, 18:48

Украинские-американские учения с привлечением многонационального контингента Sea Breeze-2020 завершились.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники отмечают, что корабельно-катерный состав Морской охраны Государственной пограничной службы за неделю учений прошел почти 4000 морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, "спасая" 18 человек , которые условно страдали за бортом.

Военные отработали противовоздушную оборону, в 10 случаях - имитации авиаударов по тактическим группам в море. 8 раз имитировалась атака малых скоростных целей, отрабатывалось маневрирование, противодиверсионная оборона корабля.

Измаильский отряд Морской охраны не только отработал план учений впервые, как самостоятельное подразделение, но и провел уникальные для учений Sea Breeze артиллерийские стрельбы из носовой установки "плавучего танка" - корабля Морской охраны проекта "Шмель" - в рамках ведения боя с надводной целью.

 

Отмечается, что подготовка и высадка смотровых групп на судно нарушитель претерпели больше всего ограничений в карантинных условиях проведения учений. Но штаб учений нашел выход - отработка данного элемента осуществлялось в пределах одной национальной группы.

Традиционно по завершению учений Sea Breeze все экипажи-участники получили памятные награды

По словам командующего 6-м флотом США вице-адмирала Джина Блэка, присутствие профессионалов из восьми стран, 26 кораблей, 19 самолетов и около 2000 военных во время Sea Breeze, действительно убедительной демонстрацией готовности и решимости военных.

Прямая речь: "Я уверен, что "Sea Breeze - 2020" улучшили возможности всех элементов, которые участвовали; они продемонстрировали нашу приверженность территориальному суверенитету Украины и укрепили сплоченность, единство в Черноморском регионе ".

Украинская правда
Темы: армияПограничная служба


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