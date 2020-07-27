Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію

Президент Володимир Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Джерело: указ глави держави від 27 липня

Дослівно: "Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу".

Деталі: Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.