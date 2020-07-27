Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію
Понеділок, 27 липня 2020, 19:06
Президент Володимир Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
Джерело: указ глави держави від 27 липня
Дослівно: "Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.
Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу".
Деталі: Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.