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Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

Понедельник, 27 июля 2020, 19:06

Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Источник: указ главы государства от 27 июля

Дословно: "Образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрацииях" меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа".

Детали: Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Украинская правда


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