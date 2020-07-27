Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Источник: указ главы государства от 27 июля

Дословно: "Образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрацииях" меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа".

Детали: Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.