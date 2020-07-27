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Кличка просять перейменувати вулицю Києва на честь Дудаєва

Понеділок, 27 липня 2020, 19:41

Муфтій духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов просить владу Києва перейменувати вулицю на честь чеченського політичного діяча Джохара Дудаєва.

Джерело: Ісмагілов у Facebook

Деталі: Ісмагілов звернуся із листом до мера Києва Віталія Кличка та секретаря Київради Володимира Прокопіва.

Пряма мова: "На честь Джохара Дудаєва вже названі вулиці і площі у Варшаві, Ризі, Вільнюсі, Стамбулі, Анкарі та інших містах світу.

Маємо надію, що в рамках декомунізації депутати Київради підтримають ініціативу, і вулиця з його ім'ям з'явиться і в столиці України".

 

Довідково: 21 квітня 1996 року російськими військовими був убитий перший президент самопроголошеної Чеченської республіки Ічкерія Джохар Дудаєв. Радянський генерал-авіатор, харизматичний оратор і талановитий переговорник, Дудаєв залишав сподівання на створення в Чечні світської держави.

Після смерті Дудаєва у владних структурах ЧРІ продовжився крен в релігійний ухил - і через кілька років рух за незалежність Ічкерії був маргіналізований і поставлений в один ряд зі світовим тероризмом. 

Зараз можновладці Чечні, яка пережила етнічні чистки, терор, окупацію і громадянську війну, отримали фактичну незалежність і багате бюджетне фінансування завдяки авторитарному правлінню Рамзана Кадирова, який підконтрольний Кремлю.

Знати більше: Як убили Дудаєва. 15 років тому загинув перший президент Чечні

Українська правда
Теми: Київ


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