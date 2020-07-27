Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кличко просят переименовать улицу Киева в честь Джохара Дудаева

Понедельник, 27 июля 2020, 19:41

Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов просит власти Киева переименовать улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

Источник: Исмагилов в Facebook

Детали: Исмагилов обратился с письмом к мэру Киева Виталию Кличко и секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву.

Прямая речь: "В честь Джохара Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах мира.

Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины".

 

Справка: 21 апреля 1996 года российскими военными был убит первый президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Советский генерал-авиатор, харизматичный оратор и талантливый переговорщик, Дудаев оставлял надежды на создание в Чечне светского государства.

После смерти Дудаева во властных структурах ЧРИ продолжился крен в религиозный уклон - и через несколько лет движение за независимость Ичкерии было маргинализировано и поставлено в один ряд с мировым терроризмом.

Сейчас чиновники Чечни, которая пережила этнические чистки, террор, оккупацию и гражданскую войну, получили фактическую независимость и богатое бюджетное финансирование благодаря авторитарному правлению Рамзана Кадырова, который подконтролен Кремлю.

Знать больше: Как убили Дудаева. 15 лет назад погиб первый президент Чечни

Украинская правда
Темы: Киев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет

обновленоРумынские СМИ пишут, что Луческу передумал тренировать "Динамо", клуб опровергает

Россия не гарантирует соблюдение перемирия на Донбассе

Прокуратуру Киева возглавил человек с историей люстрации

Боевики нарушили "всеобъемлющее перемирие"

После разговора Зеленского и Путина Минобороны обнародовало заявление о "всеобъемлющей тишине"

Все новости...
Киев
В Печерском райсуде Киева обнаружили коронавирус
Двое парней украли маршрутку и гоняли по Киеву
В КПИ коронавирус обнаружили у 152 человек, показатель заболеваемости вырос – ОП
Последние новости
19:41
Кличко просят переименовать улицу Киева в честь Джохара Дудаева
19:20
Курс гривни к доллару не изменился
19:06
Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию
18:57
"Слуга народа" подавал законопроекты, "выписанные" под бизнес-партнера - СМИ
18:48
видеоПодвели итоги Sea Breeze: 26 кораблей, 19 самолетов и примерно 2000 воинов
18:24
Девять областей не могут ослабить карантин
18:17
Белый дом оценил риски для Трампа из-за COVID-19 у его советника
18:16
Резников считает, что еще рано говорить о срыве перемирия боевиками
18:00
Гривня укрепилась на межбанковском рынке
17:42
Пандемия COVID-19 усиливается: глава ВОЗ созывает чрезвычайный комитет
Все новости...