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Кличко просят переименовать улицу Киева в честь Джохара Дудаева

Понедельник, 27 июля 2020, 19:41
Кличко просят переименовать улицу Киева в честь Джохара Дудаева

Муфтий духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов просит власти Киева переименовать улицу в честь чеченского политического деятеля Джохара Дудаева.

Источник: Исмагилов в Facebook

Детали: Исмагилов обратился с письмом к мэру Киева Виталию Кличко и секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву.

Прямая речь: "В честь Джохара Дудаева уже названы улицы и площади в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Стамбуле, Анкаре и других городах мира.

Надеемся, что в рамках декоммунизации депутаты Киевсовета поддержат инициативу, и улица с его именем появится и в столице Украины".

 

Справка: 21 апреля 1996 года российскими военными был убит первый президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Советский генерал-авиатор, харизматичный оратор и талантливый переговорщик, Дудаев оставлял надежды на создание в Чечне светского государства.

После смерти Дудаева во властных структурах ЧРИ продолжился крен в религиозный уклон - и через несколько лет движение за независимость Ичкерии было маргинализировано и поставлено в один ряд с мировым терроризмом.

Сейчас чиновники Чечни, которая пережила этнические чистки, террор, оккупацию и гражданскую войну, получили фактическую независимость и богатое бюджетное финансирование благодаря авторитарному правлению Рамзана Кадырова, который подконтролен Кремлю.

Знать больше: Как убили Дудаева. 15 лет назад погиб первый президент Чечни

Украинская правда

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Темы: Киев
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