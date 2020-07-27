У трьох районах Києва зникло світло через аварію

Столична влада попереджає, що у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва можуть бути перебої з електропостачанням через пошкодження обладнання на ТЕЦ.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Сталося пошкодження обладнання на Київської теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій.

Наразі відповідні підрозділи комунального підприємства "Київтеплоенерго" працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 години".

Деталі: Зазначається, що частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишаються без електропостачання, деякі споживачі – без водопостачання.