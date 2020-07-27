Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У трьох районах Києва зникло світло через аварію

Понеділок, 27 липня 2020, 20:02

Столична влада попереджає, що у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах Києва можуть бути перебої з електропостачанням через пошкодження обладнання на ТЕЦ.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Сталося пошкодження обладнання на Київської теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій.

Наразі відповідні підрозділи комунального підприємства "Київтеплоенерго" працюють на місці для оперативного усунення та відновлення роботи обладнання. Також спільно зі службами ДТЕК Київські електричні мережі здійснюється перепідключення споживачів. Орієнтовний термін виконання робіт – 3 години".

Деталі: Зазначається, що частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишаються без електропостачання, деякі споживачі – без водопостачання.

Українська правда
Теми: Київ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

оновленоРумунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати "Динамо", клуб спростовує

Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Після розмови Зеленського і Путіна Міноборони оприлюднило заяву про "всеосяжну тишу"

Усі новини...
Київ
Кличка просять перейменувати вулицю Києва на честь Дудаєва
У Печерському райсуді Києва виявили коронавірус
Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву
Останні новини
20:35
Ryanair очікує, що спад в авіаперевезеннях триватиме ще 2-3 роки
20:20
фотоНа Банковій протестують проти нової домовленості президента щодо Донбасу
20:07
Кулеба очікує від Польщі провідної ролі в майбутній міжнародній платформі щодо Криму
20:02
У трьох районах Києва зникло світло через аварію
19:55
Польща сподівається на відновлення польсько-української історичної комісії - МЗС Польщі
19:41
Кличка просять перейменувати вулицю Києва на честь Дудаєва
19:20
Курс гривні до долара не змінився
19:06
Зеленський утворив ще одну військово-цивільну адміністрацію
18:57
"Слуга народу" подавав законопроєкти, "виписані" під бізнес-партнера - ЗМІ
18:48
відеоПідбили підсумки Sea Breeze: 26 кораблів, 19 літаків і приблизно 2000 вояків
Усі новини...