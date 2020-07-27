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В трех районах Киева пропал свет из-за аварии

Понедельник, 27 июля 2020, 20:02
В трех районах Киева пропал свет из-за аварии

Столичные власти предупреждают, что в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева могут быть перебои с электроснабжением из-за повреждения оборудования на ТЭЦ.

Источник: КГГА

Дословно: "Произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной.

Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и восстановления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3 часа".

Детали: Отмечается, что часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

UPD: Позже сообщили, что повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5 устранено. Потребители подключены к электроснабжению.

Украинская правда
Темы: Киев
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