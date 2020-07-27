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На Банковій протестують проти нової домовленості президента щодо Донбасу

Понеділок, 27 липня 2020, 20:20
На Банковій протестують проти нової домовленості президента щодо Донбасу

Під будівлею Офісу президента у Києві люди зібралися на акцію протесту проти нової домовленості щодо припинення вогню на Донбасі, яке почало діяти з 27 липня.

Джерело: hromadske, "Громадське радіо"

Деталі: На акцію протесту прийшли кілька сотень людей. Організатори акції — "Рух опору капітуляції". Мітингарі вважають, що нове перемир’я фактично перетворить Росію на спостерігача, та змусить Україну домовлятись з самопроголошеними "ЛНР" та "ДНР".

 
Громадське радіо

Люди також вимагають, аби до них вийшов президент та скандують "Зелю, геть!". В руках вони тримають плакати з написами "Росія — ворог", "Жодного перемир'я з ворогом", "Зеленського геть".

Під будівлею ОП, перед імпровізованою сценою розтягнули банер з іменами 184 загиблих на Донбасі.

Організатори акції вимагають звільнити з посад Руслана Демченка та Руслана Хомчака, а також відпустити підозрюваних у справі вбитого журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка.

Теми: акції
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