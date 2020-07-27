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На Банковой протестуют против новой договоренности президента по Донбассу

Понедельник, 27 июля 2020, 20:20

Под зданием Офиса президента в Киеве люди собрались на акцию протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которая начала действовать с 27 июля.

Источник: hromadske, "Громадське радіо"

Детали: На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Организаторы акции - "Движение сопротивления капитуляции". Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя, и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

 
Громадське радіо

Люди также требуют, чтобы к ним вышел президент и скандируют "Зелю, геть!". В руках они держат плакаты с надписями "Россия - враг", "Нет перемирию с врагом", "Зеленского вон".

Под зданием ОП, перед импровизированной сценой растянули баннер с именами 184 погибших на Донбассе.

Организаторы акции требуют освободить от должности Руслана Демченко и Руслана Хомчака, а также отпустить подозреваемых по делу убитого журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

Темы: акции


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