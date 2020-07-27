На Банковой протестуют против новой договоренности президента по Донбассу
Под зданием Офиса президента в Киеве люди собрались на акцию протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которая начала действовать с 27 июля.
Источник: hromadske, "Громадське радіо"
Детали: На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Организаторы акции - "Движение сопротивления капитуляции". Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя, и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".
Люди также требуют, чтобы к ним вышел президент и скандируют "Зелю, геть!". В руках они держат плакаты с надписями "Россия - враг", "Нет перемирию с врагом", "Зеленского вон".
Под зданием ОП, перед импровизированной сценой растянули баннер с именами 184 погибших на Донбассе.
Учасники акції «Ні — капітуляції» під ОП скандують «Одна єдина — Соборна Україна».— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 27, 2020
Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/a5P84JIugI
Организаторы акции требуют освободить от должности Руслана Демченко и Руслана Хомчака, а также отпустить подозреваемых по делу убитого журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.