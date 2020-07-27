На Банковой протестуют против новой договоренности президента по Донбассу

Под зданием Офиса президента в Киеве люди собрались на акцию протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которая начала действовать с 27 июля.

Источник: hromadske, "Громадське радіо"

Детали: На акцию протеста пришли несколько сотен человек. Организаторы акции - "Движение сопротивления капитуляции". Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя, и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Громадське радіо

Люди также требуют, чтобы к ним вышел президент и скандируют "Зелю, геть!". В руках они держат плакаты с надписями "Россия - враг", "Нет перемирию с врагом", "Зеленского вон".

Под зданием ОП, перед импровизированной сценой растянули баннер с именами 184 погибших на Донбассе.

Учасники акції «Ні — капітуляції» під ОП скандують «Одна єдина — Соборна Україна».



Відео: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/a5P84JIugI — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 27, 2020

Организаторы акции требуют освободить от должности Руслана Демченко и Руслана Хомчака, а также отпустить подозреваемых по делу убитого журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.