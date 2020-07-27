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Мін'юст Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції

Понеділок, 27 липня 2020, 21:45

Міністр юстиції Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро звернувся до міністерства з питань сім’ї, праці та соціальної політики, щоб ініціювати процедуру виходу зі Стамбульської конвенції. Підготовка документу щодо виходу Польщі із Конвенції належить до його компетенції.

Нагадаємо, у суботу міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, який представляє меншу праву партію у правлячій коаліції, заявив, що Польща хоче денонсувати Стамбульську  конвенцію. Він стверджує, що країна має у своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що Стамбульська конвенція "просуває ідеологію гендеру" і порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.

Того ж дня генсек Ради Європи закликав Польщу не вдаватися до такого кроку. Речник Єврокомісії також висловив жаль з приводу можливого виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.

Правляча партія "Право і справедливість" відмежувалася від пропозиції міністра юстиції, заявивши, що не всі члени коаліції висловилися за це. 

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікували 21 країна ЄС.

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