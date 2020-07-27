Мін'юст Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції

Міністр юстиції Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро звернувся до міністерства з питань сім’ї, праці та соціальної політики, щоб ініціювати процедуру виходу зі Стамбульської конвенції. Підготовка документу щодо виходу Польщі із Конвенції належить до його компетенції.

Нагадаємо, у суботу міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро, який представляє меншу праву партію у правлячій коаліції, заявив, що Польща хоче денонсувати Стамбульську конвенцію. Він стверджує, що країна має у своєму розпорядженні достатні правові інструменти для захисту жертв насильства в сім'ї і що Стамбульська конвенція "просуває ідеологію гендеру" і порушує права батьків, вимагаючи від шкіл навчати дітей гендерного питання.

Того ж дня генсек Ради Європи закликав Польщу не вдаватися до такого кроку. Речник Єврокомісії також висловив жаль з приводу можливого виходу Польщі зі Стамбульської конвенції.

Правляча партія "Право і справедливість" відмежувалася від пропозиції міністра юстиції, заявивши, що не всі члени коаліції висловилися за це.

Конвенція Ради Європи 2011 року "Про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і насильством в сім'ї" (так звана Стамбульська конвенція) покликана захистити жінок від усіх форм насильства і дискримінації. Польща підписала Конвенцію в грудні 2012 року, а ратифікувала - в 2015 році.

На цей час Стамбульську конвенцію ратифікували 21 країна ЄС.