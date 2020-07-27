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Министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции

Понедельник, 27 июля 2020, 21:45

Министр юстиции Польши сделал первый шаг к выходу страны из Стамбульской конвенции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает  RMF24.

Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро обратился в министерство по вопросам семьи, труда и социальной политики, чтобы инициировать процедуру выхода из Стамбульской конвенции - подготовка документа для выхода Польши из Конвенции относится к его компетенции.

Напомним, в субботу министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, который представляет меньшую правую партию в правящей коалиции, заявил, что Польша хочет денонсировать Стамбульскую конвенцию. Он утверждает, что страна располагает достаточными правовыми инструментами для защиты жертв насилия в семье, а Стамбульская конвенция "продвигает идеологию гендера" и нарушает права родителей, требуя от школ обучать детей гендерному вопросу.

В тот же день генсек Совета Европы призвал Польшу не прибегать к такому шагу. Представитель Еврокомиссии также выразил сожаление по поводу возможного выхода Польши из Стамбульской конвенции.

Правящая партия "Право и справедливость" дистанциировалась от предложения министра юстиции, заявив, что не все члены коалиции высказались за это.

Конвенция Совета Европы 2011 года "О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье" (так называемая Стамбульская конвенция) призвана защитить женщин от всех форм насилия и дискриминации. Польша подписала Конвенцию в декабре 2012 года, а ратифицировала - в 2015 году.

В настоящее время Стамбульская конвенция ратифицирована 21 страной ЕС.



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