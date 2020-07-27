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Українських нацгвардійців почали озброювати за стандартами НАТО

Понеділок, 27 липня 2020, 22:10

У Національній гвардії розпочали переозброєння деяких підрозділів відповідно до натівських стандартів.

Джерело: НГУ

Деталі: За словами військових, це дозволяє більш органічно здійснити перехід на якісно новий рівень виконання бойових задач та логістичного забезпечення військових формувань, що стримують зовнішню збройну агресію.

Наразі, окремий загін спеціального призначення Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові ґвинтівки UAR-15 під під патрон 5,56×45 мм.

Як розповідають нацгвардійці, перше, що відразу стає помітно – тихша робота нової ґвинтівки, адже вона обладнана штатним "глушником", ресурс якого складає десять тисяч пострілів. Вона компактна і б’є значно кучніше, залишаючи у центрі мішені акуратні пробоїни.

Тепер військові мають вивчити основну масу найважливіших нюансів щодо експлуатації та правильного обслуговування нової штурмової ґвинтівки. Вони кажуть, що обслуговування цієї зброї вимагає більшої уваги і потребує професійного підходу.

Дослівно: "Всі ці моменти, власне, найкраще тестувати, а також реалізувати на практиці саме в умовах підрозділу спеціального призначення, який регулярно залучається до виконання бойових задач в районі проведення операції Об’єднаних сил. У перспективі подібне озброєння може надійти й у інші підрозділи".

Українська правда
Теми: Нацгвардія


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