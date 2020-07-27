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Украинских нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО

Понедельник, 27 июля 2020, 22:10
Украинских нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО

В Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений в соответствии с натовскими стандартами.

Источник: НГУ

Детали: По словам военных, это позволяет более органично осуществить переход на качественно новый уровень выполнения боевых задач и логистического обеспечения военных формирований, сдерживающих внешнюю вооруженную агрессию.

Сейчас отдельный отряд специального назначения Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под под патрон 5,56 × 45 мм.

Как рассказывают нацгвардейцы, первое, что сразу становится заметно - более тихая работа новой винтовки, ведь она оборудована штатным "глушителем", ресурс которого составляет десять тысяч выстрелов. Она компактная и бьет значительно кучнее, оставляя в центре мишени аккуратные пробоины.

Теперь военные будут изучать основную массу важнейших нюансов по эксплуатации и правильному обслуживанию новой штурмовой винтовки. Они говорят, что обслуживание этого оружия требует большего внимания и требует профессионального подхода.

Дословно: "Все эти моменты, собственно, лучше тестировать, а также реализовать на практике именно в условиях подразделения специального назначения, который регулярно привлекается к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил. В перспективе подобное вооружение может поступить и в другие подразделения".

Украинская правда
Темы: Нацгвардия
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