Чиновників Нацгвардії викрили на махінаціях із житлом на 17,3 мільйона

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир, непридатних для проживання.

Джерело: НАБУ у Facebook, УП

Деталі: За даними правоохоронців, мова йде про бенефіціара ТОВ; начальника фінансової служби управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії; начальника вищевказаного управління; директора ТОВ-переможця конкурсу; адвоката, представника директора ТОВ.

До реалізації злочину вони також залучили заступника начальника управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії. Однак, як з’ясувало слідство, до складу групи ця особа не входила.

За даними слідства, у державному бюджеті України на 2017 рік планували спрямувати понад 85,94 млн грн на придбання житла для військовослужбовців НГУ. Дізнавшись про це, у бенефіціарного власника низки юридичних осіб виник злочинний задум із заволодіння коштами Нацгвардії. До його реалізації він залучив службових осіб НГУ (членів конкурсної комісії з придбання житла для військовослужбовців) та підконтрольні йому комерційні компанії.

Під час процедури закупівлі житла зловмисники визначили необхідність закупівлі максимальної кількості квартир на території Київської області, де знаходилися квартири ТОВ.

Після цього учасники групи забезпечили участь ТОВ у конкурсі з придбання житла, створивши хибне уявлення членів конкурсної комісії, не залучених до вчинення злочину, про відповідність заявлених квартир умовам конкурсу.

Так, у документах зазначалося, що квартири нібито готові до заселення родин військовослужбовців, однак насправді інженерні комунікації з постачання комунальних послуг не підключили, а оздоблювальні роботи виконали лише частково. Експертиза, проведена в межах досудового розслідування, засвідчила непридатність цієї нерухомості для проживання.

Після перемоги ТОВ у конкурсі НГУ уклала договори про придбання квартир, всупереч тому, що житло не відповідало вимогам, про що учасникам групи було достеменно відомо. На підставі договорів та актів приймання-передачі квартир у 2017 році на рахунок ТОВ НГУ перерахувала понад 17,3 млн грн бюджетних коштів. Зазначена сума, відповідно до висновків експертиз, становить розмір завданих держбюджету збитків.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2020 після передачі матеріалів провадження від Національної поліції до Національного бюро за підслідністю. На той момент слідчі органи визначили ролі лише частини учасників схеми.

Зазначається, що детективи НАБУ та САП, зібравши додаткові докази, розширили коло учасників, встановивши, що злочин вчинено групою, організатором якої є власник приватних компаній. До складу цієї групи також увійшов начальник фінансового відділу управління розквартирування і капітального будівництва логістики ГУ Нацгвардії.

20-21 липня 2020 року цим двом особам повідомлено про підозру. Однак, оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, про статус підозрюваних їм повідомлено в порядку ст.135, ст. 278 КПК України. 24 липня 2020 року їх оголосили у розшук. Матеріали стосовно них виділено в окреме кримінальне провадження.

Решті учасникам схеми впродовж 21-23 липня 2020 року повідомлено про зміну підозр у зв’язку з тим, що вони діяли організованою групою. 24 липня 2020 року їм повідомили про завершення розслідування і відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до ВАКС

Додатково: У рестрі судових рішень УП знайшла провадження, фабула якої співпадає з описаною НАБУ.

Йдеться про будівництво у місті Буча. Фірма, яка ймовірно була задійна в схемі, має назву ТОВ "Бучажитлобуд-кредит". Її власник – Максим Немерюк, директор – Дмитро Лашковіцер.

З 2017 року провадження розслідувала Національна поліція. Тоді у справі йшлось про заволодіння коштами не лише Нацгвардії, а й інвесторів ЖК "Forest Land" у Бучі, а також шахрайським заволодінням прав на земельні ділянки. Перші підозри були оголошені у липні 2019 року ще поліцією.