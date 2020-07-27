Чиновников Нацгвардии уличили в махинациях с жильем на 17,3 миллиона

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавших коррупционную схему закупки для военнослужащих Национальной гвардии Украины квартир, непригодных для проживания.

Источник: НАБУ в Facebook, УП

Детали: По данным правоохранителей, речь идет о бенефициаре ООО; начальнике финансовой службы управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии; начальнике вышеуказанного управления; директоре ООО-победителя конкурса; адвокате, представителе директора ООО.

К реализации преступления они также привлекли заместителя начальника управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии. Однако, как выяснило следствие, в состав группы этот человек не входил.

По данным следствия, в государственном бюджете Украины на 2017 год планировали направить более 85,94 млн грн на приобретение жилья для военнослужащих НГУ. Узнав об этом, у бенефициарного владельца ряда юридических лиц возник преступный замысел по завладению средствами Нацгвардии. В его реализации он привлек должностных лиц НГУ (членов конкурсной комиссии по приобретению жилья для военнослужащих) и подконтрольные ему коммерческие компании.

Во время процедуры закупки жилья злоумышленники определили необходимость закупки максимального количества квартир на территории Киевской области, где находились квартиры ООО.

После этого участники группы обеспечили участие ООО в конкурсе по приобретению жилья, создав ложное представление членов конкурсной комиссии, не привлеченных к совершению преступления, о соответствии заявленных квартир условиям конкурса.

Так, в документах отмечалось, что квартиры якобы готовы к заселению семей военнослужащих, однако на самом деле инженерные коммуникации по снабжению коммунальных услуг не были подключены, а отделочные работы были выполнены лишь частично. Экспертиза, проведенная в рамках досудебного расследования, показала непригодность этой недвижимости для проживания.

После победы ООО в конкурсе НГУ заключила договоры о приобретении квартир, вопреки тому, что жилье не соответствовало требованиям, о чем участникам группы было достоверно известно. На основании договоров и актов приема-передачи квартир в 2017 году на счет ООО НГУ перечислила более 17,3 млн грн бюджетных средств. Указанная сумма, согласно выводам экспертиз, составляет размер причиненного госбюджету ущерб.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2020 года после передачи материалов производства от Национальной полиции Национальному бюро по подследственности. На тот момент следственные органы определили роли только часть участников схемы.

Отмечается, что детективы НАБУ и САП, собрав дополнительные доказательства, расширили круг участников, установив, что преступление совершено группой, организатором которой является владелец частных компаний. В состав этой группы также вошел начальник финансового отдела управления расквартирования и капитального строительства логистики ГУ Нацгвардии.

20-21 июля 2020 года этим двум лицам сообщено о подозрении. Однако, поскольку их местонахождение не установлено, о статусе подозреваемых они извещены в порядке ст.135, ст. 278 УПК Украины. 24 июля 2020 года их объявили в розыск. Материалы по ним выделены в отдельное уголовное производство.

Остальным участникам схемы в течение 21-23 июля 2020 года сообщено об изменении подозрений в связи с тем, что они действовали организованной группой. 24 июля 2020 года им сообщили о завершении расследования и открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в ВАКС

Дополнительно: В реестре судебных решений УП нашла производство, фабула которого совпадает с описанной НАБУ.

Речь идет о строительстве в городе Буча. Фирма, которая предположительно была задействована в схеме, называется ООО "Бучажитлобуд-кредит". Ее владелец - Максим Немерюк, директор - Дмитрий Лашковицер.

С 2017 года производство расследовала Национальная полиция. Тогда по делу говорилось о завладении средствами не только Нацгвардии, но и инвесторов ЖК "Forest Land" в Буче, а также мошенническим завладением прав на земельные участки. Первые подозрения были объявлены в июле 2019 года еще полицией.