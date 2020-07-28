Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні найближчими днями буде спекотно

Вівторок, 28 липня 2020, 01:19

У найближчу добу, 28 липня, велика частина території України залишиться в спекотній і сухій повітряній масі, лише на південному сході і подекуди на заході країни очікуються короткочасні дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок у південно-східній частині, місцями у західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Херсонщині та в Криму місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний (у північно-західній частині – переважно південний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-21°, вдень 27-33°, у західних областях вночі 13-18°, вдень 24-29° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°).

У Києві - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 липня найвища температура вдень була 34,6 в 1945 році, найнижча вночі 8,4° в 1890 р.

На середу синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 30-35°, у західних областях 23-28°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

27 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-26°; у Дніпрі в межах Києва 20°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 липня: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

оновленоРумунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати "Динамо", клуб спростовує

Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Усі новини...
погода
Тепліше, ніж зазвичай: синоптики спрогнозували погоду на серпень
ДСНС попереджає про сильні дощі та грози в частині України
Кінець липня буде спекотним
Останні новини
02:07
Опонентка Лукашенка Тихановська все ж відповіла, чий Крим
01:19
В Україні найближчими днями буде спекотно
00:25
Україна передала РФ ноту протесту через російські плани щодо Криму
23:40
відеоЗахоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника
23:02
Чиновників Нацгвардії викрили на махінаціях із житлом на 17,3 мільйона
22:33
Заправки біля Ради та реклама обличчям: як нардеп "Слуги" допомагав "бізнес-партнеру"
22:15
Економічні новини 27 липня: рекордні ціни на золото, листи від уряду, "картель" Микитася
22:10
відеоУкраїнських нацгвардійців почали озброювати за стандартами НАТО
21:45
Мін'юст Польщі зробив перший крок до виходу країни зі Стамбульської конвенції
21:14
Скільки Україні потрібно позичити коштів у 2020 році
Усі новини...