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В Україні найближчими днями буде спекотно

Вівторок, 28 липня 2020, 01:19
В Україні найближчими днями буде спекотно

У найближчу добу, 28 липня, велика частина території України залишиться в спекотній і сухій повітряній масі, лише на південному сході і подекуди на заході країни очікуються короткочасні дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У вівторок у південно-східній частині, місцями у західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, вночі на Херсонщині та в Криму місцями значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний (у північно-західній частині – переважно південний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-21°, вдень 27-33°, у західних областях вночі 13-18°, вдень 24-29° (у Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°).

У Києві - без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 липня найвища температура вдень була 34,6 в 1945 році, найнижча вночі 8,4° в 1890 р.

На середу синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів, лише вдень у західних та Житомирській областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°; вдень 30-35°, у західних областях 23-28°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

27 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-26°; у Дніпрі в межах Києва 20°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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