В Украине в ближайшие дни будет жарко

В ближайшие сутки, 28 июля, большая часть территории Украины останется в жаркой и сухой воздушной массе, лишь на юго-востоке и кое-где на западе страны ожидаются кратковременные дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Во вторник в юго-восточной части, местами в западных и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Херсонщине и в Крыму местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный (в северо-западной части – преимущественно южный), 5-10 м/с.

Температура ночью 15-21°, днем 27-33°, в западных областях ночью 13-18°, днем 24-29° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°).

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 июля самая высокая температура днем была 34,6 в 1945г., самая низкая ночью 8,4 в 1890г.

На среду синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный , 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 30-35°, в западных областях 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный , 7-12 м / с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

27 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-26°; в Днепре в пределах Киева 20°.