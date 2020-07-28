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Протести в Портленді не вщухають: поліція направляє в місто додаткові сили

Вівторок, 28 липня 2020, 02:51
Протести в Портленді не вщухають: поліція направляє в місто додаткові сили

Американська поліція направила додатково щонайменше 100 своїх офіцерів у Портленд, де з травня тривають масові протести через смерть при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідне рішення пов'язане з тим, що протести в місті посилилися.

Планується, що нові поліцейські охоронятимуть федеральну будівлю суду в центрі Портленда.

Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає також можливість відправки в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.

Передісторія: У травні в американському Міннеаполісі помер при затриманні афроамериканець Джордж Флойд. За його загибель люди спалили поліцейську дільницю, а місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації.

Офіцер поліції, який брав участь у затриманні Флойда, був заарештований.

Через смерть Флойда всю країну охопили протести.

Українська правда

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Теми: СШАмітингиполіція
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