Протесты в Портленде не утихают: полиция направляет в город дополнительные силы
Американская полиция направила дополнительно минимум 100 своих офицеров в Портленд, где с мая проходят массовые протесты из-за смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.
Источник: Reuters
Детали: Соответствующее решение связано с тем, что протесты в городе усилились.
Планируется, что новые полицейские будут охранять федеральное здание суда в центре Портленда.
Министерство внутренней безопасности США рассматривает также возможность отправки в город 50 дополнительных сотрудников таможенных и пограничных служб.
Предыстория: В мае в Миннеаполисе умер при задержании афроамериканец Джордж Флойд. За его гибель люди сожгли полицейский участок, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Офицер полиции, который участвовал в задержании Флойда, был арестован.
Из-за смерти Флойда всю страну охватили протесты.