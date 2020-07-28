Протесты в Портленде не утихают: полиция направляет в город дополнительные силы

Американская полиция направила дополнительно минимум 100 своих офицеров в Портленд, где с мая проходят массовые протесты из-за смерти при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующее решение связано с тем, что протесты в городе усилились.

Планируется, что новые полицейские будут охранять федеральное здание суда в центре Портленда.

Министерство внутренней безопасности США рассматривает также возможность отправки в город 50 дополнительных сотрудников таможенных и пограничных служб.

Предыстория: В мае в Миннеаполисе умер при задержании афроамериканец Джордж Флойд. За его гибель люди сожгли полицейский участок, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции, который участвовал в задержании Флойда, был арестован.

Из-за смерти Флойда всю страну охватили протесты.