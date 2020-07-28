Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фізична сила і сльозогінний газ: патрульних підозрюють у перевищені влади

Вівторок, 28 липня 2020, 03:55
Фізична сила і сльозогінний газ: патрульних підозрюють у перевищені влади

Слідчі Державного бюро розслідувань перевірять можливу причетність працівників патрульної поліції міста Кременчук Полтавської області до застосування фізичної сили і сльозогінного газу до двох жінок.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, патрульні застосували силу по відношенню до місцевої мешканки під час затримання. Та голосно кричала від болю і казала, що вдома у неї залишилася малолітня дитина. Крім того, поліцейські застосували сльозогінний газ і до сусідки затриманої, яка просила відпустити жінку.

За даними ДБР, все це зафіксовано на відео, яке опубліковане у соціальних мережах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Патрульним загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Українська правда
Теми: поліціяДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
поліція
Інформацію про колаборантів, які втекли в ЄС, почали вносити в базу Інтерполу
Кабмін призначив голову Нацполіції
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: