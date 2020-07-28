Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фізична сила і сльозогінний газ: патрульних підозрюють у перевищені влади

Вівторок, 28 липня 2020, 03:55

Слідчі Державного бюро розслідувань перевірять можливу причетність працівників патрульної поліції міста Кременчук Полтавської області до застосування фізичної сили і сльозогінного газу до двох жінок.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, патрульні застосували силу по відношенню до місцевої мешканки під час затримання. Та голосно кричала від болю і казала, що вдома у неї залишилася малолітня дитина. Крім того, поліцейські застосували сльозогінний газ і до сусідки затриманої, яка просила відпустити жінку.

За даними ДБР, все це зафіксовано на відео, яке опубліковане у соціальних мережах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Патрульним загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

Українська правда
Теми: поліціяДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 липня: соціологія виборів, "всеосяжне перемир’я"

Пандемія COVID-19 посилюється: глава ВООЗ скликає надзвичайний комітет

оновленоРумунські ЗМІ пишуть, що Луческу передумав тренувати "Динамо", клуб спростовує

Росія не гарантує дотримання перемир'я на Донбасі

Прокуратуру Києва очолила людина з історією люстрації

Бойовики порушили "всеосяжне перемир'я"

Усі новини...
поліція
Протести в Портленді не вщухають: поліція направляє в місто додаткові сили
Захоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника
Двоє хлопців вкрали маршрутку та ганяли по Києву
Останні новини
04:19
Фото, відеоСекс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви
03:55
Фізична сила і сльозогінний газ: патрульних підозрюють у перевищені влади
02:51
Протести в Портленді не вщухають: поліція направляє в місто додаткові сили
02:07
Опонентка Лукашенка Тихановська все ж відповіла, чий Крим
01:19
В Україні найближчими днями буде спекотно
00:25
Україна передала РФ ноту протесту через російські плани щодо Криму
23:40
відеоЗахоплення в заручники поліцейських: четверту добу на Полтавщині шукають зловмисника
23:02
Чиновників Нацгвардії викрили на махінаціях із житлом на 17,3 мільйона
22:33
Заправки біля Ради та реклама обличчям: як нардеп "Слуги" допомагав "бізнес-партнеру"
22:15
Економічні новини 27 липня: рекордні ціни на золото, листи від уряду, "картель" Микитася
Усі новини...