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Физическая сила и слезоточивый газ: патрульных подозревают в превышении власти

Вторник, 28 июля 2020, 03:55

Следователи Государственного бюро расследований проверят возможную причастность сотрудников патрульной полиции города Кременчуг Полтавской области к применению физической силы и слезоточивого газа к двум женщинам.

Источник: сайт ГБР

Детали: По предварительной информации, патрульные применили силу по отношению к местной жительнице во время ее задержания. Та громко кричала от боли и говорила, что дома у нее остался малолетний ребенок. Кроме того, полицейские применили слезоточивый газ и к соседке задержанной, которая просила отпустить женщину.

По данным ГБР, все это зафиксировано на видео, которое опубликовано в социальных сетях.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Патрульным грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: полицияГБР


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