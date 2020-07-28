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МЗС Росії висловило протест США, Британії та Канаді через прапори ЛГБТ

Вівторок, 28 липня 2020, 04:59
МЗС Росії висловило протест США, Британії та Канаді через прапори ЛГБТ

МЗС Росії направив посольствам США, Великої Британії і Канади ноти протесту після того, як на їх будівлях вивісили прапори ЛГБТ.

Джерело: РИА Новости з посиланням на голову комісії Держдуми з розслідування випадків втручання у справи Росії ззовні Василя Піскарьова

Деталі: Як пояснив депутат, в нотах підкреслили, що дії диппредставництв порушили "положення Віденської конвенції про дипломатичні відносини і національного законодавства Російської Федерації".

Посольство США в кінці червня вивісило на своїй будівлі в Москві прапор ЛГБТ і написало у Facebook, що "вшановує прапор гордості ЛГБТ".

Пізніше його на своїй будівлі вивісило і посольство Великої Британії.

Коментуючи ситуацію, президент РФ Володимир Путін зазначив, що в американській дипмісії "показали дещо з приводу того, хто там працює".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАВелика БританіяКанада
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