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МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ

Вторник, 28 июля 2020, 04:59
МИД России выразил протест США, Британии и Канаде из-за флагов ЛГБТ

МИД России направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ.

Источник: РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василия Пискарева

Детали: Как пояснил депутат, в нотах подчеркнули, что действия диппредставительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации".

Посольство США в конце июня вывесило на своем здании в Москве флаг ЛГБТ и написало в Facebook, что "чествует флаг гордости ЛГБТ".

Позднее его на своем здании вывесило и посольство Великобритании.

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что в американской дипмиссии "показали кое-что по поводу того, кто там работает".

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Темы: РосcияСШАВеликобританияКанада
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