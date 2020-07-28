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Google дозволив своїм працівникам ще рік працювати вдома

Вівторок, 28 липня 2020, 07:24
Google дозволив своїм працівникам ще рік працювати вдома

Через пандемію COVID-19 близько 200 тисяч співробітників та підрядників інтернет-гіганта Google зможуть працювати з дому до липня 2021 року.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: В понеділок, 27 липня, в листі до своїх співробітників керівник компанії Сундар Пічай написав, що через пандемію коронавірусу більшість з них можуть працювати вдома до липня 2021 року.

За даними журналу Wall Street Journal, це може стосуватись близько 200 тисяч співробітників та підрядників Google по всьому світу.

Пряма мова: "Щоб надати працівникам можливість планувати заздалегідь, ми продовжуємо нашу глобальну добровільну роботу з дому до 30 червня 2021 року для позицій, які не потребують перебування в офісі".

DW нагадує, що раніше кілька технологічних фірм заявили, що розраховують поступово відкривати свої офіси в найближчі місяці. Тим часом Twitter заявив, що на невизначений строк дозволить всім працівникам продовжувати працювати віддалено.

Теми: інтернеткоронавірусробота
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