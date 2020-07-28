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Google разрешил своим работникам еще год работать дома

Вторник, 28 июля 2020, 07:24

Из-за пандемии COVID-19 около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков интернет-гиганта Google смогут работать из дома до июля 2021 года.

Источник: Deutsche Welle

Детали: В понедельник, 27 июля, в письме к своим сотрудникам руководитель компании Сундар Пічай написал, что из-за пандемии коронавируса большинство из них могут работать дома до июля 2021 года.

По данным журнала Wall Street Journal, это может коснуться около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Прямая речь: "Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года для позиций, не требующих пребывания в офисе".

DW напоминает, что ранее несколько технологических фирм заявили, что рассчитывают постепенно открывать свои офисы в ближайшие месяцы. Тем временем Twitter заявил, что на неопределенный срок позволит всем работникам продолжать работать удаленно.

Темы: интернеткоронавирусробота


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