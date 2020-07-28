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У Варшаві відкрили нове приміщення посольства України в Польщі

Вівторок, 28 липня 2020, 09:00
У Варшаві відкрили нове приміщення посольства України в Польщі
Дмитро Кулеба та Яцек Чапутович

У Варшаві відбулося офіційне відкриття нового приміщення посольства України в Республіці Польща за участі міністрів закордонних справ двох країн Дмитра Кулеби та Яцека Чапутовича.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Нова будівля розташована в одному з найпрестижніших районів Варшави - Мокотові.

"Це приміщення вражає. Воно з самого входу показує Україну саме такою, якою ми хочемо, аби її бачили за кордоном. Сучасною, комфортною, елегантною, зручною і сповненою смислів. Ця будівля символізує ту Україну, яку ми будуємо", — заявив на відкритті Дмитро Кулеба.

Міністр особливо відзначив той факт, що у новому приміщенні першим розпочне роботу саме консульський відділ посольства. За його словами, захист прав та інтересів громадян України, які проживають, перебувають, навчаються нині у Польщі, перебуває серед найважливіших пріоритетів міністерства.

"Прагнемо і працюємо також над тим, щоб нова будівля стала своєрідним культурно-інформаційним осередком та додатковим майданчиком для проведення заходів, зустрічей представників української громади та бізнесу", — додав він.

Нерухомість на вул. А.Мальчевського 17 у Варшаві, в якій нині розташувалося нове приміщення посольства, Україна придбала ще у 2011 році. У січні 2012 року розпочалися ремонтні роботи, але вже у квітні 2013 року їх довелося призупинити через брак фінансування.

У вересні 2019 року будівництво відновилося, а вже у травні цього року польська сторона надала офіційний дозвіл на введення будівлі в експлуатацію.

Нагадаємо, під час візиту до Варшави Кулеба заявив, що Україна очікує від Польщі лідерської ролі у майбутній міжнародній платформі щодо деокупації Криму.

Теми: ПольщаУкраїна
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